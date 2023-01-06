Байден во время выступления забыл, как называется обещанный Киеву американский ЗРК
Байден забыл, что пообещал Зеленскому поставить Украине ЗРК Patriot
Американский президент Джо Байден на встрече с членами Правительства США долго не мог вспомнить, какую военную технику он пообещал отправить на Украину. Трансляцию мероприятия вёл YouTube-канал Белого дома.
"Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам... э-э-э, для борьбы с воздушными атаками... системы "Пэтриот", — произнёс Байден с большими паузами, несмотря на подготовленный заранее скрипт.
Глава США добавил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе". Также, по его словам, эффективность ЗРК Patriot на Украине "уже ощутима", однако, по официальным данным, батарею туда ещё не доставили.
Ранее Джо Байден назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом США. В выступлении речь шла о том, что Харрис "возглавила работу по улучшению ситуации в странах", из которых уезжают мигранты.
ТАСС / AP / Patrick Semansky