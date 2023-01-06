Байден во время выступления забыл, как называется обещанный Киеву американский ЗРК

Американский президент Джо Байден на встрече с членами Правительства США долго не мог вспомнить, какую военную технику он пообещал отправить на Украину. Трансляцию мероприятия вёл YouTube-канал Белого дома.

"Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам... э-э-э, для борьбы с воздушными атаками... системы "Пэтриот", — произнёс Байден с большими паузами, несмотря на подготовленный заранее скрипт.

Глава США добавил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе". Также, по его словам, эффективность ЗРК Patriot на Украине "уже ощутима", однако, по официальным данным, батарею туда ещё не доставили.