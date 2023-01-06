SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 16:04

Байден во время выступления забыл, как называется обещанный Киеву американский ЗРК

Байден забыл, что пообещал Зеленскому поставить Украине ЗРК Patriot

Американский президент Джо Байден на встрече с членами Правительства США долго не мог вспомнить, какую военную технику он пообещал отправить на Украину. Трансляцию мероприятия вёл YouTube-канал Белого дома.

"Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам... э-э-э, для борьбы с воздушными атаками... системы "Пэтриот", — произнёс Байден с большими паузами, несмотря на подготовленный заранее скрипт.

Глава США добавил, что украинский конфликт находится "на критически важном этапе". Также, по его словам, эффективность ЗРК Patriot на Украине "уже ощутима", однако, по официальным данным, батарею туда ещё не доставили.

США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов

США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов

Ранее Джо Байден назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом США. В выступлении речь шла о том, что Харрис "возглавила работу по улучшению ситуации в странах", из которых уезжают мигранты.

Обложка ©

ТАСС / AP / Patrick Semansky

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров