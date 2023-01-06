Байден снова запутался и назвал Камалу Харрис президентом США

Глава Соединённых Штатов Джо Байден снова оговорился, назвав своего заместителя Камалу Харрис президентом страны. Трансляция выступления 80-летнего американского лидера велась на официальном ютуб-канале Белого дома.

Байден снова оговорился, назвав своего заместителя Камалу Харрис президентом страны. Видео © Telegram / Пул № 3

"Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они [мигранты] уезжают", — сказал Байден.

Вместе с тем он похвалил Харрис и подчеркнул, что благодаря её работе удалось привлечь свыше 3,2 миллиарда долларов из частного сектора для создания рабочих мест в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.