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6 января, 05:24

Байден снова запутался и назвал Камалу Харрис президентом США

Глава Соединённых Штатов Джо Байден снова оговорился, назвав своего заместителя Камалу Харрис президентом страны. Трансляция выступления 80-летнего американского лидера велась на официальном ютуб-канале Белого дома.

Байден снова оговорился, назвав своего заместителя Камалу Харрис президентом страны. Видео © Telegram / Пул № 3

"Президент Харрис возглавила эту работу по улучшению ситуации в странах, из которых они [мигранты] уезжают", — сказал Байден.

Вместе с тем он похвалил Харрис и подчеркнул, что благодаря её работе удалось привлечь свыше 3,2 миллиарда долларов из частного сектора для создания рабочих мест в Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

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Байден сел на детский велосипед и сломал руль, а помогать ему пришлось маленькой девочке

К слову, Байден уже несколько раз называл Камалу Харрис президентом США. Например, ранее он заявил, что на одном из публичных мероприятий отсутствует его заместитель, потому что заболел "муж первой леди". А так в Штатах называют супругу американского президента.

Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Исакова

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