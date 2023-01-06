Раскрыты причины, которые разрушат связь между США и Европой
GT: Изоляция США после Байдена и энергокризис приведут к разладу между Америкой и Европой
Отношения между США и Европой могут разрушиться из-за протекционизма Белого дома и его топливной политики. Такое мнение высказал глава Транснационального фонда мира и исследований будущего Ян Оберг в статье для Global Times.
По его мнению, Европа будет вынуждена отделиться от Америки по двум причинам: если постбайденовская страна станет максимально изолированной или скатится в ситуацию, подобную гражданской войне, а также из-за сильных антиамериканских настроений по всей Европе, вызванных санкциями, отменой всего российского, разрушением "Северного потока – 2" и продажей Вашингтоном сжиженного природного газа по завышенной цене.
Кроме того, Оберг уточнил, что Европа стала сильнее зависеть от США и вынуждена слепо подчиняться Вашингтону в вопросе украинского кризиса из-за того, что ЕС с треском провалил возможность построить мир с Россией, не справился с миграционным кризисом 2015 года и пострадал от пандемии ковида. Эксперт добавил, что, когда Запад потерпит крах, остальные страны проявят мудрость, чтобы смягчить политику и оказать ему помощь, но не в ущерб своим интересам.
"Необходимо сделать всё, чтобы избежать новой холодной войны между Западом и Востоком, потому что даже холодная война помешает нам решить насущные проблемы человечества", — подчеркнул Оберг.
Ранее сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио заявил, что США сегодня находятся на краю пропасти из-за некомпетентности элит, которые стоят у власти на протяжении десятков лет. Он также уверен, что Китай является главным внешнеполитическим вызовом и угрозой для Соединённых Штатов. Европе же сегодня, добавил сенатор, следует играть ведущую роль в регионе, а не надеяться на Вашингтон.
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