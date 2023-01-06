В Ирландии ужаснулись выбором жилья для украинских беженцев на Рождество

На время рождественских праздников украинских беженцев в Ирландии разместили в палатках. Об этом рассказал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон.

"Некоторых из них на время рождественских каникул поселили в зданиях школ, в то время как других разместили в палатках", — отметил автор статьи.

По словам колумниста, данные палатки вряд ли приспособлены для проживания в них зимой. Тем более что в прошлом месяце температура была минусовая и шли осадки. Местный чиновник Катал Кроу также назвал это жильё неподходящим, учитывая погодные условия со снегом и обледенением, как было в начале декабря.