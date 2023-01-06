В Ирландии ужаснулись выбором жилья для украинских беженцев на Рождество
Newstalk: В Ирландии украинских беженцев разместили на Рождество в палатках
На время рождественских праздников украинских беженцев в Ирландии разместили в палатках. Об этом рассказал обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон.
"Некоторых из них на время рождественских каникул поселили в зданиях школ, в то время как других разместили в палатках", — отметил автор статьи.
По словам колумниста, данные палатки вряд ли приспособлены для проживания в них зимой. Тем более что в прошлом месяце температура была минусовая и шли осадки. Местный чиновник Катал Кроу также назвал это жильё неподходящим, учитывая погодные условия со снегом и обледенением, как было в начале декабря.
Ранее сообщалось, что в Ирландии жители города Каслбар возмутились наплыву украинских беженцев. Многие считают, что им самим нужна поддержка. Жители города отметили, что обычно в этом регионе полно туристов, но теперь их место заняли переселенцы. Так как в Ирландии постоянно не хватает жилья, правительство начало платить отельерам за размещение украинцев, из-за чего в гостиницах едва ли найдутся места: там живёт уже около 200 приезжих с Украины.
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