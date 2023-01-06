Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет
Старейшая жительница США Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет. Об этом сообщает издание New York Post.
Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова. У неё пять детей, двоих из которых женщина пережила. Когда выросшей на ферме женщине исполнилось 110 лет, она заявила, что секретом долгой и успешной жизни является "тяжёлый труд".
Ранее Лайф писал, что в возрасте 74 лет скончалась американская певица, одна из основательниц поп-группы The Pointer Sisters Анита Пойнтер. Агент исполнительницы Роджер Нил рассказал, что певица умерла в окружении близких. Известно, что в последнее время она боролась с раком.
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