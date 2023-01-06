SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 03:31

Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет

Старейшая жительница США Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет. Об этом сообщает издание New York Post.

"Старейшая из живущих в Америке скончалась в возрасте 115 лет", — сказано в записи газеты.

Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова. У неё пять детей, двоих из которых женщина пережила. Когда выросшей на ферме женщине исполнилось 110 лет, она заявила, что секретом долгой и успешной жизни является "тяжёлый труд".

Почётного папу Бенедикта XVI похоронят под собором Святого Петра

Почётного папу Бенедикта XVI похоронят под собором Святого Петра

Ранее Лайф писал, что в возрасте 74 лет скончалась американская певица, одна из основательниц поп-группы The Pointer Sisters Анита Пойнтер. Агент исполнительницы Роджер Нил рассказал, что певица умерла в окружении близких. Известно, что в последнее время она боролась с раком.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров