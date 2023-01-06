Старейшая американка Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет

Старейшая жительница США Бесси Хендрикс умерла в возрасте 115 лет. Об этом сообщает издание New York Post.

"Старейшая из живущих в Америке скончалась в возрасте 115 лет", — сказано в записи газеты.

Хендрикс родилась 7 ноября 1907 года в штате Айова. У неё пять детей, двоих из которых женщина пережила. Когда выросшей на ферме женщине исполнилось 110 лет, она заявила, что секретом долгой и успешной жизни является "тяжёлый труд".