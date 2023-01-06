В США заявили о фабрикации паники вокруг России ради выгоды

Власти США "фабрикуют панику" вокруг России и используют её как политический инструмент. Об этом рассказал ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

В частности, он напомнил, что в 2016 году на сайте организации WikiLeaks появилась информация о том, что кандидат в президенты Штатов Хиллари Клинтон поручила своему офису максимально повлиять на результаты выборов. По словам Карлсона, "чтобы замять эту оплошность, Клинтон заявила, что это сделала Россия, что русские хакнули серверы".

Ведущий уточнил, что американским спецслужбам было известно, что это ложь, тем не менее они "не сказали ни слова, так как выяснилось, что обвинения в сторону России — отличный политический инструмент". После этого эпизода власти США стали использовать данную позицию в качестве стандартного ответа на любое происшествие в Вашингтоне, подчеркнул Карлсон.

По его словам, всё, что неугодно властям США, стали называть "российской дезинформацией" и использовать для цензуры. В Белом доме, как утверждает журналист, распорядились заблокировать тысячи твиттер-аккаунтов, которые якобы контролировались Россией, однако позже выяснилось, что опубликованная там информация просто не соответствовала государственной политике. Карлсон назвал подобные действия незаконными и нарушающими конституцию страны.