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6 января, 02:41

Канада сохранила титул молодёжных чемпионов мира по хоккею

Сборная Канады в овертайме победила Чехию в финале молодёжного чемпионата мира

Сборная Канады обыграла команду Чехии в финале молодёжного чемпионата мира, который проходил в канадских Галифаксе и Монктоне. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Шейн Райт и дважды Дилан Гюнтер, на счету которого золотая шайба. У проигравших отметились Иржи Кулих и Якуб Кош.

Канадцы сохранили титул, который они завоевали летом минувшего года.

В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Канады

В финале молодёжного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Чехии и Канады

Третье место на турнире заняла сборная США, которая обыграла в овертайме команду Швеции в матче с 15-ю шайбами — со счётом 8:7.

Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ. За минувший месяц российский хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

Обложка ©

IIHF / MATT ZAMBONIN

Артур Лапсаков

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