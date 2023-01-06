Канада сохранила титул молодёжных чемпионов мира по хоккею
Сборная Канады в овертайме победила Чехию в финале молодёжного чемпионата мира
Сборная Канады обыграла команду Чехии в финале молодёжного чемпионата мира, который проходил в канадских Галифаксе и Монктоне. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Шейн Райт и дважды Дилан Гюнтер, на счету которого золотая шайба. У проигравших отметились Иржи Кулих и Якуб Кош.
Канадцы сохранили титул, который они завоевали летом минувшего года.
Третье место на турнире заняла сборная США, которая обыграла в овертайме команду Швеции в матче с 15-ю шайбами — со счётом 8:7.
Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ. За минувший месяц российский хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.
IIHF / MATT ZAMBONIN