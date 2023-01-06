Канада сохранила титул молодёжных чемпионов мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду Чехии в финале молодёжного чемпионата мира, который проходил в канадских Галифаксе и Монктоне. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Шейн Райт и дважды Дилан Гюнтер, на счету которого золотая шайба. У проигравших отметились Иржи Кулих и Якуб Кош.

Канадцы сохранили титул, который они завоевали летом минувшего года.

Третье место на турнире заняла сборная США, которая обыграла в овертайме команду Швеции в матче с 15-ю шайбами — со счётом 8:7.