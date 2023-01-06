Плохую дисциплину ВСУ оправдали "проплаченными подстрекателями"

"Это (закон об усилении ответственности военнослужащих. — Прим. Лайфа) была инициатива военных, потому что есть проблемы в определённых ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", — отметил руководитель военного ведомства Незалежной.