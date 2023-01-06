Плохую дисциплину ВСУ оправдали "проплаченными подстрекателями"
Глава Минобороны Украины Резников объяснил проблемы с дисциплиной в ВСУ подстрекателями
Проблемы с дисциплиной в украинской армии якобы связаны с действиями "проплаченных россиянами подстрекателей". Такое мнение высказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.
"Это (закон об усилении ответственности военнослужащих. — Прим. Лайфа) была инициатива военных, потому что есть проблемы в определённых ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности. То есть принцип неотвратимости наказания не работал на этом моменте", — отметил руководитель военного ведомства Незалежной.
Как указал Резников, бороться с проблемами в дисциплине украинские военные хотят путём ужесточения ответственности военнослужащих за преступления. Министр обороны страны также добавил, что доверяет военному командованию Украины и поддерживает его предложение.
Ранее сообщалось, что в зону спецоперации на Украине под видом наёмников прибыли бойцы спецподразделений Запада, большинство из них предварительно покинули предыдущее место службы. Об этом рассказал подполковник Народной милиции и депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
ТАСС / AP / Frank Augstein