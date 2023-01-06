Задержанного во Франции украинского миллиардера Жеваго отпустили из тюрьмы под залог

Во Франции суд удовлетворил ходатайство защиты украинского миллиардера Константина Жеваго об освобождении из тюрьмы под залог. Для этого пришлось заплатить один миллион евро, пишет агентство AFP.

Суд постановил перевести фигуранта под судебный контроль и конфисковать два его паспорта. Кроме того, Жеваго запрещено покидать территорию Франции, предприниматель также должен три раза в неделю отмечаться в полицейском участке по месту жительства.

На слушаниях, открывшихся накануне в Следственной палате Апелляционного суда Шамбери, должен был рассматриваться вопрос обоснованности запроса властей Украины на экстрадицию миллиардера. Однако по просьбе его адвокатов Франсуа Зимрэ и Этьена Арно было решено перенести слушания на 19 января. При этом сам Жеваго вину не признаёт и считает дело политическим.