Задержанного во Франции украинского миллиардера Жеваго отпустили из тюрьмы под залог
AFP: Суд во Франции отпустил украинского олигарха Жеваго из тюрьмы под залог в 1 млн евро
Во Франции суд удовлетворил ходатайство защиты украинского миллиардера Константина Жеваго об освобождении из тюрьмы под залог. Для этого пришлось заплатить один миллион евро, пишет агентство AFP.
Суд постановил перевести фигуранта под судебный контроль и конфисковать два его паспорта. Кроме того, Жеваго запрещено покидать территорию Франции, предприниматель также должен три раза в неделю отмечаться в полицейском участке по месту жительства.
На слушаниях, открывшихся накануне в Следственной палате Апелляционного суда Шамбери, должен был рассматриваться вопрос обоснованности запроса властей Украины на экстрадицию миллиардера. Однако по просьбе его адвокатов Франсуа Зимрэ и Этьена Арно было решено перенести слушания на 19 января. При этом сам Жеваго вину не признаёт и считает дело политическим.
Как писал Лайф, в конце декабря на французском курорте Куршевель по запросу Киева был задержан экс-депутат Верховной рады, миллиардер Константин Жеваго, входящий в пятёрку богатейших людей Незалежной. На Украине его подозревают в растрате, присвоении имущества и отмывании денег.