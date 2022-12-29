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29 декабря, 11:25

Во Франции украинского олигарха Жеваго заключили под стражу в ожидании дела об экстрадиции

Украинский миллиардер Константин Жеваго заключён под стражу во Франции в ожидании слушания дела об экстрадиции на родину. Об этом сообщили в генпрокуратуре города Шамбери.

"Вчера он предстал перед апелляционным судом Шамбери по делу об экстрадиции, инициированном украинскими судебными органами. Он был помещён в экстрадиционную тюрьму, где будет находиться в заключении до окончания процедуры", — рассказали РИА "Новости" в ведомстве.

Там добавили, что процедура проходит в обычном порядке. В начале января следственная палата намерена рассмотреть обоснованность требования об экстрадиции. Слушание по этому поводу должно состояться 5 января.

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Напомним, что Жеваго был задержан во французском курорте Куршевель по запросу Киева 27 декабря. На Украине бизнесмена подозревают в растрате, присвоении имущества, отмывании денег.

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finclub.net / Финансовый клуб

Никита Осипов

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