Гарик Сукачёв объяснил, почему не шлёт Ефремову тюремные письма

Музыкант, актёр и режиссёр Гарик Сукачёв рассказал, что не пишет письма в тюрьму своему другу, актёру Михаилу Ефремову. Он также поделился подробностями о быте артиста в заключении.

"Там режим. А письма — дело интимное. Как пел Высоцкий: "Я не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо", — сказал он в беседе с "Известиями".

Сукачёв рассказал, что жизнь у Михаила Ефремова в тюрьме "довольно наполненная". По его словам, сейчас заключённый делает театральные инсталляции, а до этого снял короткометражный фильм "Евангелие от Фёдора". Музыкант добавил, что Ефремов победил в нескольких конкурсах для заключённых.