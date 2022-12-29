Гарик Сукачёв объяснил, почему не шлёт Ефремову тюремные письма
Гарик Сукачёв заявил, что не пишет письма Михаилу Ефремову в тюрьму
Музыкант, актёр и режиссёр Гарик Сукачёв рассказал, что не пишет письма в тюрьму своему другу, актёру Михаилу Ефремову. Он также поделился подробностями о быте артиста в заключении.
"Там режим. А письма — дело интимное. Как пел Высоцкий: "Я не люблю, когда мои читают письма, заглядывая мне через плечо", — сказал он в беседе с "Известиями".
Сукачёв рассказал, что жизнь у Михаила Ефремова в тюрьме "довольно наполненная". По его словам, сейчас заключённый делает театральные инсталляции, а до этого снял короткометражный фильм "Евангелие от Фёдора". Музыкант добавил, что Ефремов победил в нескольких конкурсах для заключённых.
Он также рассказал, что другие осуждённые и администрация тюрьмы относятся к артисту с уважением. Сукачёв заявил о том, что семья и близкие друзья Ефремова надеются на пересмотр его дела.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
ТАСС / Антон Новодережкин