В подмосковном Дрожжине задержали мужчину, открывшего стрельбу по автобусам

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу по автобусам из страйкбольного пистолета в подмосковном Дрожжине. Об этом журналистам рассказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1997 года рождения, у которого изъят страйкбольный пистолет", — сказала она.

Петрова также подтвердила, что в результате инцидента никто из людей, к счастью, не пострадал. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.