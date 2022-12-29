В подмосковном Дрожжине задержали мужчину, открывшего стрельбу по автобусам
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который открыл стрельбу по автобусам из страйкбольного пистолета в подмосковном Дрожжине. Об этом журналистам рассказала начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
"Прибывшими на место происшествия полицейскими был установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1997 года рождения, у которого изъят страйкбольный пистолет", — сказала она.
Петрова также подтвердила, что в результате инцидента никто из людей, к счастью, не пострадал. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
Как уже ранее сообщалось, мужчина расстрелял из окна шестого этажа три автобуса на улице Южной. Об этом Лайфу рассказал водитель одной из машин Максим. По его словам, злоумышленник был в нетрезвом состоянии. Никто из людей, к счастью, не пострадал.