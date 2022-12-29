Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного подводного крейсера "Император Александр III". В ходе мероприятия также были приняты в состав ВМФ РФ корабли "Генералиссимус Суворов", "Анатолий Шлемов", "Град".

Путин принял участие в спуске на воду атомного крейсера "Император Александр III". Видео © Пресс-служба Президента России

"Подчеркну: мы будем повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного в том числе в ходе специальной военной операции, — словом, делать всё необходимое, чтобы надёжно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане", — заявил Путин.

Как отмечает пресс-служба Кремля, "Генералиссимус Суворов" и "Император Александр III" являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства "Борей-А", оба — носители межконтинентальных баллистических ракет "Булава". Кроме того, малый ракетный корабль "Град" тоже является проектом нового поколения. Суда этого типа показали отличный результат во время выполнения задач в Сирии, а также в спецоперации на Украине.