Российская авиация сбила самолёты Су-25 и Су-24, а также два вертолёта Ми-8 ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки лишились двух самолётов Су-25 и Су-24, а также двух вертолётов Ми-8, летательные аппараты были сбиты силами авиации ВКС РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолёты были ликвидированы в районах населённых пунктов Красный Лиман и Краматорск.

"Кроме того, в районах населённых пунктов Суворов и Орловка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолёта Ми-8", — заявил Конашенков.