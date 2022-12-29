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29 декабря, 10:38

Российская авиация сбила самолёты Су-25 и Су-24, а также два вертолёта Ми-8 ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки лишились двух самолётов Су-25 и Су-24, а также двух вертолётов Ми-8, летательные аппараты были сбиты силами авиации ВКС РФ. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что самолёты были ликвидированы в районах населённых пунктов Красный Лиман и Краматорск.

"Кроме того, в районах населённых пунктов Суворов и Орловка Донецкой Народной Республики сбиты два украинских вертолёта Ми-8", — заявил Конашенков.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные за прошедшие сутки ликвидировали свыше 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области.

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Shutterstock

Артур Белкин

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