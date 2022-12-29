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29 декабря, 10:39

Российские военные заняли новые выгодные позиции при наступлении на Донецком направлении

Российские военные заняли новые выгодные позиции при наступлении на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — сказал он.

По словам Конашенкова, за день украинские военные потеряли на этом направлении свыше 80 солдат убитыми и ранеными. Кроме того, ликвидировано четыре боевые машины пехоты, три бронированные машины и шесть автомобилей.

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Ранее Лайф писал, что российские военные за прошедшие сутки ликвидировали свыше 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны России, это стало результатом артиллерийских ударов по противнику.

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Shutterstock

Никита Осипов

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