Российские военные заняли новые выгодные позиции при наступлении на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции", — сказал он.

По словам Конашенкова, за день украинские военные потеряли на этом направлении свыше 80 солдат убитыми и ранеными. Кроме того, ликвидировано четыре боевые машины пехоты, три бронированные машины и шесть автомобилей.