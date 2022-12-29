Путин: Новые подлодки с "Булавами" обеспечат безопасность России на десятилетия вперёд

Новые ракетоносцы семейства "Борей-А", строительство которых осуществляется в рамках госпрограммы вооружений, обеспечат безопасность России на десятилетия вперёд. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

"Отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд", — сказал он во время церемонии подъёма военно-морского флага на поступающих в состав флота кораблях.

Путин также добавил, что на принятом сегодня в состав ВМФ атомном подводном крейсере "Генералиссимус Суворов" семейства "Борей-А" стоят баллистические ракеты "Булава", такое вооружение ощутимо повышает возможности ядерных морских сил РФ.