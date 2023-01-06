Байден заявил об эффективности систем Patriot на Украине, которые туда ещё не доставили

Эффективность систем противовоздушной обороны Patriot на Украине уже ощущается, заявил президент США Джо Байден. Однако, согласно официальным данным, батарея в зону конфликта ещё не доставлена.

"Они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают", — сказал американский лидер на встрече с членами своего кабинета.