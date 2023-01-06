Байден заявил об эффективности систем Patriot на Украине, которые туда ещё не доставили
Эффективность систем противовоздушной обороны Patriot на Украине уже ощущается, заявил президент США Джо Байден. Однако, согласно официальным данным, батарея в зону конфликта ещё не доставлена.
"Они работают, и русские начинают осознавать это, они функционируют хорошо, сильно помогают", — сказал американский лидер на встрече с членами своего кабинета.
Ранее сообщалось, что США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. Официально об этом должны объявить 6 января. В новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов. Также появилась информация, что власти США передадут Украине около 50 БМП Bradley.
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