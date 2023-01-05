США готовы включить в новый пакет помощи Украине 50 БМП Bradley
Reuters: США включат 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине
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США включат в новый пакет военной помощи Украине около 50 БМП Bradley, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Сообщается, что перечень обнародуют завтра, 6 января.
"США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу", — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что в конце декабря 2022 года агентство Bloomberg сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, однако окончательное решение ещё не было принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Позже возможное начало поставок подтвердил президент страны Джо Байден.