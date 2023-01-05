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5 января, 18:56

США готовы включить в новый пакет помощи Украине 50 БМП Bradley

Reuters: США включат 50 БМП Bradley в новый пакет военной помощи Украине

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/M2_%C2%AB%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%BB%D0%B8%C2%BB#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:M2A3_main_gun_elevation.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Обложка © Wikipedia

США включат в новый пакет военной помощи Украине около 50 БМП Bradley, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Сообщается, что перечень обнародуют завтра, 6 января.

"США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу", говорится в сообщении агентства.

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Напомним, что в конце декабря 2022 года агентство Bloomberg сообщало, что власти США рассматривают возможность передачи Киеву БМП, однако окончательное решение ещё не было принято. Боевые машины Bradley предназначены для перевозки пехоты и разведчиков. Позже возможное начало поставок подтвердил президент страны Джо Байден.

Матвей Шандрыголов

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