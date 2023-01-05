США готовы включить в новый пакет помощи Украине 50 БМП Bradley

США включат в новый пакет военной помощи Украине около 50 БМП Bradley, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Сообщается, что перечень обнародуют завтра, 6 января.

"США собираются включить около 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Украине, который будет анонсирован в пятницу", — говорится в сообщении агентства.