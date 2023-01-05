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5 января, 18:25

ООН расформировала миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Генсек ООН Гутерриш расформировал комиссию по установлению фактов в Еленовке

Генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР, заявил официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", сказал он.

Дюжаррик добавил, что миссия не добилась необходимых гарантий безопасности и доступа от обеих сторон конфликта. При этом политическое согласие было получено.

"Для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы чёткие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их, и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", заявил он.

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Напомним, ночью 29 июля прошлого года ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего 50 погибших и 73 раненых. Позже Антониу Гутерриш заявил, что ООН работает над получением доступа к месту инцидента.

Обложка ©

ТАСС / AP

Матвей Шандрыголов

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