ООН расформировала миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", — сказал он.

Дюжаррик добавил, что миссия не добилась необходимых гарантий безопасности и доступа от обеих сторон конфликта. При этом политическое согласие было получено.

"Для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы чёткие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их, и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", — заявил он.