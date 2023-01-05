Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства уехавших из страны экстремистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства лиц, осуждённых за экстремизм и покинувших территорию государства.

"Предусмотрена также возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретённого по рождению, — в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за её пределами", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

Также поправки предполагают уточнение круга лиц, приобретших белорусское гражданство по рождению и обязанность принесения присяги новыми гражданами страны. Помимо этого жители страны обязаны уведомлять компетентные органы о наличии паспорта, вида на жительство или других документов иностранных государств, предполагающих льготы или какие-либо преимущества.