Лукашенко объявил 2023-й Годом мира и созидания

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе новогоднего обращения объявил 2023 год в республике Годом мира и созидания.

"Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Белоруссии. Крепкого здоровья и детского смеха — каждой семье. Дружеской заботы и душевной теплоты — каждому, кто одинок", — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что 2022-й стал годом политического выбора. По его мнению, белорусы ответили единством в защиту своей исторической памяти, своих принципов и традиций. Каждый, кто душой болеет за судьбу родной страны, принял участие в обсуждении новой конституции, тем самым определив будущее республики, заявил он.