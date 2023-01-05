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Регион
Опубликовано 5 января 2023, 18:37
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Подоляк негативно отреагировал на предложение Москвы о прекращении огня в Рождество

В офисе президента Украины не оценили предложение российской стороны временно прекратить огонь на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как заявил советник главы офиса Михаил Подоляк, Россия сперва должна покинуть "оккупированные территории".

Шойгу распорядился о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов
Шойгу распорядился о прекращении огня в зоне СВО с 12:00 6 января на 36 часов

"Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнётся "временное перемирие", — написал он в "Твиттере", комментируя решение Владимира Путина ввести режим прекращения огня 6 и 7 января.

Аналогичную позицию заняли в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Его глава Алексей Данилов заявил, что ни о каком рождественском перемирии речи быть не может.

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ТАСС / AP / Nicolae Dumitrache

Максим Плетнёв
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