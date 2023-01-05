Подоляк негативно отреагировал на предложение Москвы о прекращении огня в Рождество
В офисе президента Украины не оценили предложение российской стороны временно прекратить огонь на линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как заявил советник главы офиса Михаил Подоляк, Россия сперва должна покинуть "оккупированные территории".
"Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнётся "временное перемирие", — написал он в "Твиттере", комментируя решение Владимира Путина ввести режим прекращения огня 6 и 7 января.
Аналогичную позицию заняли в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Его глава Алексей Данилов заявил, что ни о каком рождественском перемирии речи быть не может.
ТАСС / AP / Nicolae Dumitrache