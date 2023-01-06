Экс-председатель Правительства Дагестана погиб в ДТП в Махачкале

Бывший председатель Правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в результате ДТП в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Как указали в ведомстве, вечером 5 января на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-21214, сбил пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений", — отметили в МВД, уточнив, что погибшим оказался экс-председатель правительства республики.

Магомед Абдулаев был председателем правительства республики с 2010 по 2013 год.