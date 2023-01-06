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5 января, 23:51

Экс-председатель Правительства Дагестана погиб в ДТП в Махачкале

Бывший председатель Правительства Дагестана Абдулаев погиб при наезде автомобиля

Бывший председатель Правительства Дагестана Магомед Абдулаев погиб в результате ДТП в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.

Как указали в ведомстве, вечером 5 января на улице Магомеда Гаджиева 55-летний житель Кизилюрта, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-21214, сбил пешехода, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

"В результате ДТП пешеход, 61-летний местный житель, был доставлен в больницу, где в последующем скончался от полученных тяжких телесных повреждений", — отметили в МВД, уточнив, что погибшим оказался экс-председатель правительства республики.

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Магомед Абдулаев был председателем правительства республики с 2010 по 2013 год.

Ранее Лайф сообщал, что первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер в возрасте 75 лет. Он принимал активное участие в борьбе с ГКЧП и лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Машков

Иван Косицын

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