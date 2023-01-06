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5 января, 23:33

Пушков ответил на слова Байдена о критическом этапе в конфликте на Украине

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря о критически важном этапе украинского конфликта, вновь указал на участие в нём Запада. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредованно воюют с Россией на Украине", — написал российский сенатор в телеграм-канале.

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Ранее американский лидер в ходе заседания своего кабинета заявил, что конфликт на Украине "находится на критически важном этапе", а Запад должен "сделать всё возможное" для помощи Киеву.

Заявление Байдена прозвучало на фоне сообщений о том, что власти США 6 января намерены выделить крупнейший пакет военной помощи Киеву на рекордные три миллиарда долларов. В него войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов. Также появилась информация, что США передадут Украине около 50 БМП Bradley.

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t.me / alexey_pushkov

Иван Косицын

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