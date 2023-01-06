Пушков ответил на слова Байдена о критическом этапе в конфликте на Украине

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, говоря о критически важном этапе украинского конфликта, вновь указал на участие в нём Запада. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

"Байден вновь подтвердил, что США и Запад в целом опосредованно воюют с Россией на Украине", — написал российский сенатор в телеграм-канале.

Ранее американский лидер в ходе заседания своего кабинета заявил, что конфликт на Украине "находится на критически важном этапе", а Запад должен "сделать всё возможное" для помощи Киеву.