В Пентагоне назвали передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"
Передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley являются "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники Незалежной. Об этом заявил представитель американского Пентагона Патрик Райдер.
"Это не танк, но убийца танков. Bradley — это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники", — сказал он в ходе брифинга.
Представитель военного ведомства США также выразил уверенность, что БМП Bradley поможет Украине на поле боя.
Ранее сообщалось, что США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. Официально об этом должны объявить 6 января. В новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов. Также появилась информация, что власти США передадут Украине около 50 БМП Bradley.