В Пентагоне назвали передаваемые Украине БМП Bradley "убийцами танков"

Передаваемые Украине боевые машины пехоты Bradley являются "убийцами танков", которые усилят и "без того впечатляющий" парк бронетехники Незалежной. Об этом заявил представитель американского Пентагона Патрик Райдер.

"Это не танк, но убийца танков. Bradley — это бронированная машина, обладающая огневой мощью и способная доставлять войска в бой. Она значительно увеличит и без того впечатляющие возможности Украины в сфере бронетехники", — сказал он в ходе брифинга.

Представитель военного ведомства США также выразил уверенность, что БМП Bradley поможет Украине на поле боя.