В Германии антиамериканский взгляд на кризис вокруг Украины от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев. На это обратил внимание обозреватель издания Junge Freiheit Торстен Хинц, назвав этот труд смелым.

В последней совместной работе Геро и Ритц назвали украинский конфликт американской прокси-войной, возложив на США ответственность за эскалацию. По словам экспертов, лидер Незалежной Владимир Зеленский теперь руководит сильно разрушенной страной с огромными долгами, которая политически полностью зависит от Вашингтона. Они также полагают, что дальнейшая поддержка Киева Европой приведёт к разрушению ЕС с последующей перезагрузкой отношений с Москвой.

По мнению Хинца, труд Геро и Ритца является смелым, ведь их публикация опровергла "общепринятые на Западе положения". Обозреватель газеты также подчеркнул, что за эти взгляды эксперты предсказуемо оказались в социальной изоляции.