В Германии раскрыли главного виновника эскалации на Украине
Junge Freiheit: Немецкие эксперты Геро и Ритц обвинили власти США в эскалации на Украине
В Германии антиамериканский взгляд на кризис вокруг Украины от внешнеполитических экспертов Ульрики Геро и Хауке Ритца вызвал шквал комментариев. На это обратил внимание обозреватель издания Junge Freiheit Торстен Хинц, назвав этот труд смелым.
В последней совместной работе Геро и Ритц назвали украинский конфликт американской прокси-войной, возложив на США ответственность за эскалацию. По словам экспертов, лидер Незалежной Владимир Зеленский теперь руководит сильно разрушенной страной с огромными долгами, которая политически полностью зависит от Вашингтона. Они также полагают, что дальнейшая поддержка Киева Европой приведёт к разрушению ЕС с последующей перезагрузкой отношений с Москвой.
По мнению Хинца, труд Геро и Ритца является смелым, ведь их публикация опровергла "общепринятые на Западе положения". Обозреватель газеты также подчеркнул, что за эти взгляды эксперты предсказуемо оказались в социальной изоляции.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад приближает мир на Украине, продолжая поставлять оружие ВСУ. Об этом он сказал на конференции в Норвегии, подчеркнув, что благодаря военной помощи альянса Киев будет занимать сильную переговорную позицию после конфликта.
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