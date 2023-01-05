Женщина с ребёнком в коляске едва не стали жертвой массового ДТП на юге Москвы

Женщина с ребёнком в коляске едва не попали под колёса автомобилей в результате массового ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, шестимесячный ребёнок выпал и оказался на проезжей части.

Всего в аварии пострадало восемь человек. Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель "порше" выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала со "шкодой", а затем с "фольксвагеном". По нашим данным, двое человек оказались зажатыми в машине, их пришлось деблокировать из салона спасателям. Как уточнили в МВД, пострадавшими оказались четыре человека.