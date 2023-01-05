Женщина с ребёнком в коляске едва не стали жертвой массового ДТП на юге Москвы
Три машины столкнулись на Севастопольском проспекте в Москве, пострадали четверо
Женщина с ребёнком в коляске едва не попали под колёса автомобилей в результате массового ДТП на Севастопольском проспекте в Москве. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, шестимесячный ребёнок выпал и оказался на проезжей части.
Массовое ДТП в Москве, жертвой которого чуть не стала женщина с коляской. Видео © Telegram-канал Прокуратуры Москвы / Дептранса
Всего в аварии пострадало восемь человек. Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель "порше" выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала со "шкодой", а затем с "фольксвагеном". По нашим данным, двое человек оказались зажатыми в машине, их пришлось деблокировать из салона спасателям. Как уточнили в МВД, пострадавшими оказались четыре человека.
На месте работают экстренные службы, прокуратура Южного административного округа столицы поставила на контроль обстоятельства случившегося.
Последствия столкновения трёх машин на юге Москвы. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал, что в Нью-Йорке внедорожник въехал в переполненный ресторан, пострадало 18 человек. При этом водитель авто скрылся с места происшествия.
Кадр видео Telegram-канал Дептранса