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5 января, 14:37

Столтенберг назвал "путём к миру" оружие, которое Запад поставляет Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад приближает мир на Украине, продолжая поставлять оружие ВСУ. Об этом он сказал на конференции в Норвегии, подчеркнув, что благодаря военной помощи альянса Киев будет занимать сильную переговорную позицию после конфликта.

"Невозможно сказать, когда и как закончится война на Украине. Но мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров… Поэтому если мы хотим мирного решения путём переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому — это поддержка Украины. По факту оружие является путём к миру", уточнил он.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что опасно недооценивать Россию, поэтому альянсу следует позаботиться об увеличении числа солдат, боеприпасов и оружия.

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ТАСС / EPA / Stian Lysberg Solum

Татьяна Миссуми

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