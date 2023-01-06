В России 2022 год стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений

Прошедший 2022 год в России стал одним из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений, среднегодовая температура воздуха составила минус один градус, это второй результат. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Теплее был только 2020 год, но он был совершенно уникальный. Это единственный год, когда средняя температура по всей России оказалась положительной. Наша страна северная всё-таки, поэтому это и удивительно. 2022 год тоже выдался аномально тёплым, но средняя температура составила минус один градус", — приводит слова метеоролога ТАСС.

Кроме того, синоптик добавил, что самые серьёзные годовые аномалии в 2022 году зафиксированы на севере европейской части России, севере Урала, в Сибири и Якутии.