Жителям европейской части России рассказали, когда закончатся аномальные морозы

Сильные морозы охватят европейскую часть России под Рождество, но их власть окажется недолгой. Уже 12–13 января температура остановится на привычных для середины зимы значениях. Об этом в беседе с телеканалом "360" сообщил синоптик Александр Шувалов.

"Погода нормализуется на рубеже 12–13 января, морозы вернутся к норме. <…> В Москве оттепель возможна, скорее всего, после старого Нового года", — уточнил он.

По его словам, морозы обрушатся сначала на Псковскую и Белгородскую области, только потом продвинутся в другие регионы. При этом ожидается настоящая русская зима, так как отклонение от среднемесячной температуры составит 15–20 градусов. Шувалов отметил, что ничего удивительного в этом нет. В 2017 году синоптики фиксировали в эти даты и более сильное похолодание.

"На три ночи минимум в Москве −25: 7, 8 и 9 января. На востоке европейской части, в Казани и Перми — до −30 градусов, здесь холод задержится несколько дольше", — поделился он прогнозами.