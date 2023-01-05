СМИ: Европа спаслась от энергокризиса в январе благодаря тёплой погоде

Аномально тёплая погода в январе стала подарком судьбы для европейских стран и спасла их от энергокризиса, однако говорить о его прекращении не приходится. Об этом пишет Bloomberg.

"Первая половина месяца может стать одной из самых тёплых за последние несколько десятилетий, если всё пойдёт так, как ожидалось", — пояснил метеоролог Мэтью Дросс.

Температура во Франции и Германии сейчас выше климатической нормы на 2–5 градусов, это позволяет жителям уменьшать потребление тепла. При этом ненастная погода способствует выработке ветровой энергии, отмечает издание. По прогнозам, спрос на отопление в текущем январе в странах Европы может оказаться ниже среднего за последнее десятилетие.