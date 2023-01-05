СМИ: Европа спаслась от энергокризиса в январе благодаря тёплой погоде
Bloomberg: Европа обошла энергокризис в январе из-за аномально тёплой погоды
Аномально тёплая погода в январе стала подарком судьбы для европейских стран и спасла их от энергокризиса, однако говорить о его прекращении не приходится. Об этом пишет Bloomberg.
"Первая половина месяца может стать одной из самых тёплых за последние несколько десятилетий, если всё пойдёт так, как ожидалось", — пояснил метеоролог Мэтью Дросс.
Температура во Франции и Германии сейчас выше климатической нормы на 2–5 градусов, это позволяет жителям уменьшать потребление тепла. При этом ненастная погода способствует выработке ветровой энергии, отмечает издание. По прогнозам, спрос на отопление в текущем январе в странах Европы может оказаться ниже среднего за последнее десятилетие.
Напомним, в Европе цена газа в начале сегодняшних торгов пробила отметку ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года. Общее падение стоимости в течение дня составляет более 2,8%.
ТАСС / AP / Thibault Camus