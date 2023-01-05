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5 января, 16:12

СМИ: Европа спаслась от энергокризиса в январе благодаря тёплой погоде

Bloomberg: Европа обошла энергокризис в январе из-за аномально тёплой погоды

Аномально тёплая погода в январе стала подарком судьбы для европейских стран и спасла их от энергокризиса, однако говорить о его прекращении не приходится. Об этом пишет Bloomberg.

"Первая половина месяца может стать одной из самых тёплых за последние несколько десятилетий, если всё пойдёт так, как ожидалось",  пояснил метеоролог Мэтью Дросс.

Температура во Франции и Германии сейчас выше климатической нормы на 2–5 градусов, это позволяет жителям уменьшать потребление тепла. При этом ненастная погода способствует выработке ветровой энергии, отмечает издание. По прогнозам, спрос на отопление в текущем январе в странах Европы может оказаться ниже среднего за последнее десятилетие.

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Напомним, в Европе цена газа в начале сегодняшних торгов пробила отметку ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года. Общее падение стоимости в течение дня составляет более 2,8%.

Обложка ©

ТАСС / AP / Thibault Camus

Татьяна Миссуми

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