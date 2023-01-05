В Кремле ответили на слухи о возможной поездке Путина в Донецк на Рождество

В Кремле не в курсе о каких-либо планах президента России Владимира Путина посетить Донецк на Рождество. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства, комментируя слухи, распространяющиеся в Сети.

"Нам ничего не известно о таких слухах", — сказал Песков в беседе с ТАСС.