В Кремле ответили на слухи о возможной поездке Путина в Донецк на Рождество
Песков: В Кремле ничего не знают о слухах про поездку Путина в Донецк на Рождество
В Кремле не в курсе о каких-либо планах президента России Владимира Путина посетить Донецк на Рождество. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства, комментируя слухи, распространяющиеся в Сети.
"Нам ничего не известно о таких слухах", — сказал Песков в беседе с ТАСС.
Ранее в Кремле уже говорили, что Владимир Путин традиционно встретит Рождество богослужением в одном из храмов страны, однако в каком именно, до сих пор не уточнили.
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