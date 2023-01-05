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5 января, 16:24

В Кремле ответили на слухи о возможной поездке Путина в Донецк на Рождество

Песков: В Кремле ничего не знают о слухах про поездку Путина в Донецк на Рождество

В Кремле не в курсе о каких-либо планах президента России Владимира Путина посетить Донецк на Рождество. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства, комментируя слухи, распространяющиеся в Сети.

"Нам ничего не известно о таких слухах", — сказал Песков в беседе с ТАСС.

Ранее в Кремле уже говорили, что Владимир Путин традиционно встретит Рождество богослужением в одном из храмов страны, однако в каком именно, до сих пор не уточнили.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв

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