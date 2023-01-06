Овечкину до Гретцки осталось забросить 85 шайб

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Встреча завершилась со счётом 6:2.

Этот гол для 37-летнего хоккеиста стал 809-м в карьере. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов лиги Уэйна Гретцки до 85 голов. На счету легенды канадского хоккея 894 шайбы.