Овечкину до Гретцки осталось забросить 85 шайб
Гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Коламбус" в матче регулярки НХЛ
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Встреча завершилась со счётом 6:2.
Этот гол для 37-летнего хоккеиста стал 809-м в карьере. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов лиги Уэйна Гретцки до 85 голов. На счету легенды канадского хоккея 894 шайбы.
Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ. За минувший месяц российский хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.
Twitter / Washington Capitals