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6 января, 03:13

Овечкину до Гретцки осталось забросить 85 шайб

Гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Коламбус" в матче регулярки НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Встреча завершилась со счётом 6:2.

Этот гол для 37-летнего хоккеиста стал 809-м в карьере. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов лиги Уэйна Гретцки до 85 голов. На счету легенды канадского хоккея 894 шайбы.

Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин поднялся на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Ранее Лайф писал, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ. За минувший месяц российский хоккеист набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.

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Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков

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