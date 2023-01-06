Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева "к новым ужасным деяниям"

Власти США не хотят политического урегулирования ситуации вокруг Украины, продолжая поставлять Киеву оружие. Тем самым Вашингтон подстрекает Киев "к новым ужасным деяниям", заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Своими действиями администрация лишь подстёгивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям", — сказал дипломат, чьи слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.

Антонов отметил, что с каждой новой поставкой военной помощи из США киевские власти "чувствуют всё большую безнаказанность". Также посол добавил, что ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несёт ответственность за затягивание конфликта.

"Все действия администрации [США] прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию. Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку". Всё это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует", — подчеркнул глава диппредставительства РФ.

Анонсированную передачу Украине БМП Bradley Антонов назвал подтверждением того, что в США и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам России принять в расчёт возможные последствия столь опасной линии поведения. Кроме того, как указал Антонов, Запад во главе с США начал целенаправленную работу по ослаблению России задолго до спецоперации на Украине.

"Всему мировому сообществу, наконец, должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую "войну по доверенности", поддерживая нацистских преступников в Киеве. Ни о каком "оборонительном характере" передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи", — заметил дипломат.