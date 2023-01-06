Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева "к новым ужасным деяниям"
Посол Антонов: США не стремятся к политическому урегулированию конфликта на Украине
Американские власти не хотят политического урегулирования кризиса вокруг Украины и продолжают поставлять Киеву оружие. Тем самым Вашингтон подстрекает власти Незалежной "к новым ужасным деяниям". Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов.
"Своими действиями администрация лишь подстёгивает украинских радикалов к новым ужасным деяниям", — сказал дипломат, чьи слова приводятся в телеграм-канале российской дипмиссии.
Антонов отметил, что с каждой новой поставкой военной помощи из США киевские власти "чувствуют всё большую безнаказанность". Также посол добавил, что ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несёт ответственность за затягивание конфликта.
Глава диппредставительства РФ подчеркнул, что все действия американской администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию ситуации, а объявленный Россией в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество в США называют "попыткой взять передышку". Судьба украинского народа, уверен Антонов, Вашингтон совсем не волнует.
Анонсированную передачу Украине БМП Bradley Антонов назвал подтверждением того, что в США и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам России принять в расчёт возможные последствия столь опасной линии поведения. Кроме того, как указал Антонов, Запад во главе с США начал целенаправленную работу по ослаблению России задолго до спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что США отправят Украине военную помощь на рекордные три миллиарда долларов. Официально об этом должны объявить 6 января. В новый пакет помощи войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и "большое количество" ракет и других боеприпасов. Также появилась информация, что власти США передадут Украине около 50 БМП Bradley.
t.me / MID_Russia