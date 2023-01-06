Овечкин, Кучеров, Капризов и другие россияне приглашены для участия в Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приглашён для участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Овечкин попал в состав команды Столичного дивизиона. Для него это 13-й вызов на Матч звёзд НХЛ, что является рекордом лиги. Вместе с ним в команде оказались другие наши спортсмены: нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников и голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин.