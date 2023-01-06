Овечкин, Кучеров, Капризов и другие россияне приглашены для участия в Матче звёзд НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин приглашён для участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.
Овечкин попал в состав команды Столичного дивизиона. Для него это 13-й вызов на Матч звёзд НХЛ, что является рекордом лиги. Вместе с ним в команде оказались другие наши спортсмены: нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников и голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестёркин.
В состав команды Атлантического дивизиона вошёл форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров. За Центральный дивизион выступят нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов и форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко. При этом последний 2 января получил травму и выбыл минимум на четыре недели, его кандидатуру могут заменить. Матч звёзд – 2023 пройдёт во Флориде 3–4 февраля.
Ранее Лайф писал, что Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Рекордсменом лиги по голам остаётся Уэйн Гретцки (894). Кроме того, российский хоккеист был признан первой звездой декабря в Национальной хоккейной лиге. За минувший месяц он набрал 22 очка в 15 матчах. Из них 13 шайб и 9 результативных передач.