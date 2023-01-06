SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 15:51

В Москве пройдёт музейная неделя с бесплатными выставками

Московские музеи будут работать бесплатно с 9 по 15 января

<p>Обложка © АГН "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Обложка © АГН "Москва" / Киселёв Сергей

В первую неделю после новогодних каникул в столице пройдёт акция "Московская музейная неделя", об этом сообщает сайт "Музеи Москвы". Москвичи и гости города смогут в определённые дни посетить все выставочные площадки бесплатно.

В "Царицыно" будет открыта выставка "В поисках народного искусства" о традициях разных регионов России. Гости дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенском" смогут посмотреть расписной керамический камин "Микула Селянинович и Вольга". А посетители Музея космонавтики попадут на экспозицию "Мой маленький космос" с более чем 300 экспонатами.

Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" в Государственном музее А. С. Пушкина посвящена русским художественным промыслам. Там гости увидят знаменитую керамику и фарфор Гжели, хохломскую роспись, а также вышивки золотыми и серебряными нитями.

Оформить электронный билет и ознакомиться с полной программой можно на официальных сайтах культурных учреждений – участников акции. День бесплатного посещения в 2023 году у ряда музейных площадок изменился.

Жительница Британии спасла от закрытия музей русского искусства в Европе

Жительница Британии спасла от закрытия музей русского искусства в Европе

Кстати, в первых числах января в Петербурге выстроилась огромная очередь из желающих попасть в Эрмитаж. Посетители хотят побывать там до конца январских выходных.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров