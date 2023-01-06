В Москве пройдёт музейная неделя с бесплатными выставками

В первую неделю после новогодних каникул в столице пройдёт акция "Московская музейная неделя", об этом сообщает сайт "Музеи Москвы". Москвичи и гости города смогут в определённые дни посетить все выставочные площадки бесплатно.

В "Царицыно" будет открыта выставка "В поисках народного искусства" о традициях разных регионов России. Гости дворца царя Алексея Михайловича в "Коломенском" смогут посмотреть расписной керамический камин "Микула Селянинович и Вольга". А посетители Музея космонавтики попадут на экспозицию "Мой маленький космос" с более чем 300 экспонатами.

Выставка "Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве" в Государственном музее А. С. Пушкина посвящена русским художественным промыслам. Там гости увидят знаменитую керамику и фарфор Гжели, хохломскую роспись, а также вышивки золотыми и серебряными нитями.

Оформить электронный билет и ознакомиться с полной программой можно на официальных сайтах культурных учреждений – участников акции. День бесплатного посещения в 2023 году у ряда музейных площадок изменился.