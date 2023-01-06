SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 13:01

Жительница Британии спасла от закрытия музей русского искусства в Европе

Британский коллекционер Грин спасла от закрытия музей русского искусства в Испании

Британский коллекционер Дженни Грин спасла музей русского искусства в испанской Малаге, которому грозило закрытие. Об этом пишет The Guardian.

Весной 2022 года заведению Museo Ruso грозило закрытие из-за решения о вывозе почти всей коллекции назад в Россию. Единственным способом выживания для музея были лишь частные коллекции, которые можно было бы выставлять.

В итоге на помощь заведению пришла Грин, которая собирает предметы русского искусства более 20 лет. В музее будет выставлено 76 работ русских художников, принадлежащих коллекционеру. Среди них произведения Ильи Репина, Василия Кандинского и других.

Желающие культурно обогатиться выстроились в огромную очередь у входа в Эрмитаж

Желающие культурно обогатиться выстроились в огромную очередь у входа в Эрмитаж

Ранее в Подмосковье подготовили новогоднюю программу для владельцев "Пушкинской карты". Жителям региона в возрасте от 14 до 22 лет будут доступны различные балетные постановки, рождественские квесты и театрализованные экскурсии.

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / museorusomalaga

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров