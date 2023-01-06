Жительница Британии спасла от закрытия музей русского искусства в Европе

Британский коллекционер Дженни Грин спасла музей русского искусства в испанской Малаге, которому грозило закрытие. Об этом пишет The Guardian.

Весной 2022 года заведению Museo Ruso грозило закрытие из-за решения о вывозе почти всей коллекции назад в Россию. Единственным способом выживания для музея были лишь частные коллекции, которые можно было бы выставлять.

В итоге на помощь заведению пришла Грин, которая собирает предметы русского искусства более 20 лет. В музее будет выставлено 76 работ русских художников, принадлежащих коллекционеру. Среди них произведения Ильи Репина, Василия Кандинского и других.