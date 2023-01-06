Россиянам рассказали, от каких блюд за рождественским столом лучше отказаться

На Рождество стоит отказаться от салатов с большим количеством майонеза, который можно заменить греческим йогуртом, а вместо конфет поставить на стол фрукты. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Евгений Белоусов.

"Избегайте большого количества майонеза в салатах, отдавайте предпочтение оливковому маслу, лёгким овощным салатам. Нужно заменить сладкие конфеты и десерты фруктами", — рассказал Белоусов.

В рецепте любимого многими оливье можно заменить колбасу индейкой, а майонез — греческим йогуртом. Более полезными можно сделать бутерброды с икрой, для которых специалист рекомендует использовать цельнозерновой или ржаной хлеб. Для горячего же лучше избежать тяжёлых видов мяса, таких как баранина или свинина.

А вот большому количеству фруктов на рождественском столе может найтись не только практическое применение как замена конфетам или иным десертам, но и как эстетическое — они могут стать украшением. Соки и газированную воду лучше заменить домашним лимонадом или же морсом собственного приготовления.