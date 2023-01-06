Врач рассказал, с какими травмами россияне чаще всего обращаются в новогодние праздники
Травматолог Катулин: В праздники чаще всего обращаются с вывихами и переломами
Во время новогодних праздников россияне чаще всего обращаются к врачам с переломами, вывихами и черепно-мозговыми травмами. Об этом RT рассказал спортивный врач, травматолог Артём Катулин.
По словам специалиста, зачастую с подобными повреждениями россияне сталкиваются в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, часть травм они могут получить, катаясь на необорудованных горках.
"При катании на тюбингах, санках, дощечках, особенно на неорганизованных и не обеспеченных безопасностью трассах, можно получить всё что угодно: начиная от того, что можно наколоться на какой-то предмет, либо черепно-мозговые травмы, учитывая, что тюбинг невозможно контролировать", — заявил Катулин.
Ранее Лайф рассказывал, что в первых числах января по ряду причин вызовов бригад скорой помощи становится больше, многие обращаются за помощью к врачам с жалобами на отравление и аллергию, а вот в первые часы нового года причинами выездов становятся бытовые травмы и даже ножевые ранения.
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