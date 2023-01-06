SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 января, 12:01

Врач рассказал, с какими травмами россияне чаще всего обращаются в новогодние праздники

Травматолог Катулин: В праздники чаще всего обращаются с вывихами и переломами

Во время новогодних праздников россияне чаще всего обращаются к врачам с переломами, вывихами и черепно-мозговыми травмами. Об этом RT рассказал спортивный врач, травматолог Артём Катулин.

По словам специалиста, зачастую с подобными повреждениями россияне сталкиваются в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, часть травм они могут получить, катаясь на необорудованных горках.

"При катании на тюбингах, санках, дощечках, особенно на неорганизованных и не обеспеченных безопасностью трассах, можно получить всё что угодно: начиная от того, что можно наколоться на какой-то предмет, либо черепно-мозговые травмы, учитывая, что тюбинг невозможно контролировать", — заявил Катулин.

Терапевт предупредил, о чём могут сигнализировать внезапно похолодевшие руки

Терапевт предупредил, о чём могут сигнализировать внезапно похолодевшие руки

Ранее Лайф рассказывал, что в первых числах января по ряду причин вызовов бригад скорой помощи становится больше, многие обращаются за помощью к врачам с жалобами на отравление и аллергию, а вот в первые часы нового года причинами выездов становятся бытовые травмы и даже ножевые ранения.

Обложка ©

Shutterstock / Luiza Kamalova

Артур Белкин
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров