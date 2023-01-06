Врач рассказал, с какими травмами россияне чаще всего обращаются в новогодние праздники

Во время новогодних праздников россияне чаще всего обращаются к врачам с переломами, вывихами и черепно-мозговыми травмами. Об этом RT рассказал спортивный врач, травматолог Артём Катулин.

По словам специалиста, зачастую с подобными повреждениями россияне сталкиваются в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, часть травм они могут получить, катаясь на необорудованных горках.

"При катании на тюбингах, санках, дощечках, особенно на неорганизованных и не обеспеченных безопасностью трассах, можно получить всё что угодно: начиная от того, что можно наколоться на какой-то предмет, либо черепно-мозговые травмы, учитывая, что тюбинг невозможно контролировать", — заявил Катулин.