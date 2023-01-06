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Регион
Опубликовано 6 января 2023, 11:40
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Армия России уничтожила три разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три разведывательные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении в ДНР и ЛНР. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — заявил представитель ведомства.

Кроме того, в Ямполовке в ДНР ударами авиации и огнём артиллерии были уничтожены две штурмовые группы ВСУ.

Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили свыше 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Артур Белкин
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