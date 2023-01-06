Армия России уничтожила три разведывательные группы ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили три разведывательные группы Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении в ДНР и ЛНР. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — заявил представитель ведомства.

Кроме того, в Ямполовке в ДНР ударами авиации и огнём артиллерии были уничтожены две штурмовые группы ВСУ.