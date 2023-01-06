Минобороны: Киев продолжил обстрелы после введения РФ режима прекращения огня
Украинские военнослужащие продолжили обстрелы населённых пунктов и позиций ВС РФ после введения Москвой режима прекращения огня на всей линии соприкосновения. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населённых пунктов и позиций российских войск", — отметил Конашенков.
Накануне Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ