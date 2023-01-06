Минобороны: Киев продолжил обстрелы после введения РФ режима прекращения огня

Украинские военнослужащие продолжили обстрелы населённых пунктов и позиций ВС РФ после введения Москвой режима прекращения огня на всей линии соприкосновения. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.