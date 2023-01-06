ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 января 2023, 11:31
11675

Минобороны: Киев продолжил обстрелы после введения РФ режима прекращения огня

Украинские военнослужащие продолжили обстрелы населённых пунктов и позиций ВС РФ после введения Москвой режима прекращения огня на всей линии соприкосновения. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на соблюдение сегодня, 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населённых пунктов и позиций российских войск", — отметил Конашенков.

ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия
ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия

Накануне Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar