ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия
ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией режима прекращения огня
Вооружённые силы Украины ударили по Донецку ровно в 12:00, когда начало действовать установленное Россией рождественское перемирие, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Как уточнило ведомство в телеграм-канале, со стороны подконтрольного украинским войскам Курахова по Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.
В течение часа ВСУ продолжили обстрелы Донецка и выпустили по городу ещё семь снарядов натовского калибра.
Накануне Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency