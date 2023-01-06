ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия

Вооружённые силы Украины ударили по Донецку ровно в 12:00, когда начало действовать установленное Россией рождественское перемирие, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Как уточнило ведомство в телеграм-канале, со стороны подконтрольного украинским войскам Курахова по Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.