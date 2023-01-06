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Регион
Опубликовано 6 января 2023, 10:36
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ВСУ ударили по Донецку в первую минуту рождественского перемирия

ВСУ обстреляли Донецк во время установленного Россией режима прекращения огня

Вооружённые силы Украины ударили по Донецку ровно в 12:00, когда начало действовать установленное Россией рождественское перемирие, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Как уточнило ведомство в телеграм-канале, со стороны подконтрольного украинским войскам Курахова по Петровскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

В течение часа ВСУ продолжили обстрелы Донецка и выпустили по городу ещё семь снарядов натовского калибра.

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Накануне Лайф писал, что Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне проведения СВО с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Министр обороны последовал поручению и распорядился его выполнить, отдав соответствующий приказ войскам. При этом Зеленский отверг идею о рождественском перемирии.

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Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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