Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных отношений

В Москве суд оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину, которого признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом пишет РИА "Новости" .

Изначально его оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье "Занятие проституцией". Позднее суд рассмотрел новый протокол в отношении мужчины, который был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети Интернет". Поводом для проверки стала анкета на сайте соответствующего содержания. В итоге его оштрафовали на 100 тысяч рублей.