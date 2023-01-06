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6 января, 10:35

Суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину за пропаганду нетрадиционных отношений

В Москве суд оштрафовал на 100 тысяч рублей мужчину, которого признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом пишет РИА "Новости".

Изначально его оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье "Занятие проституцией". Позднее суд рассмотрел новый протокол в отношении мужчины, который был составлен по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в сети Интернет". Поводом для проверки стала анкета на сайте соответствующего содержания. В итоге его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, который запрещён в Интернете на территории России.

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Артур Белкин
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