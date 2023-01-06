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6 января, 10:23

Москалькова обратилась в ООН по факту задержания в Литве Марата Касема

Москалькова назвала задержание шеф-редактора "Sputnik Литва" Касема покушением на свободу слова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема в столице Латвии покушением на свободу слова. По факту произошедшего она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека.

"Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов", — заявила омбудсмен в телеграм-канале.

Москалькова также призвала Верховного комиссара ООН по правам человека "обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав" журналиста.

В Латвии заявили, что Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций Евросоюза"

В Латвии заявили, что Касема задержали по подозрению в "нарушении санкций Евросоюза"

Напомним, Марат Касем работает шеф-редактором "Sputnik Литва" в Москве (медиагруппа "Россия сегодня"), а также является гражданином Латвии. В конце декабря журналист приехал в Ригу по семейным обстоятельствам, где затем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу. Задержание Касема стало местью латвийских властей за его работу на российское СМИ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Ирина Фальке

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