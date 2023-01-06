Москалькова обратилась в ООН по факту задержания в Литве Марата Касема

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема в столице Латвии покушением на свободу слова. По факту произошедшего она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека.

"Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов", — заявила омбудсмен в телеграм-канале.

Москалькова также призвала Верховного комиссара ООН по правам человека "обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав" журналиста.