Шестерых россиян пригласили для участия в Матче звёзд НХЛ

Шестеро хоккеистов из России попали в десятку первых игроков, выбранных для участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Список публикует пресс-служба НХЛ.

Среди участников: Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Игорь Шестёркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз"), Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"). Для Овечкина это 13-й вызов на матч звёзд, что является рекордом НХЛ.

Хоккеисты сыграют в составе трёх разных дивизионов 3 и 4 февраля на стадионе "FLA Live-арена" во Флориде.