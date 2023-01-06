Шестерых россиян пригласили для участия в Матче звёзд НХЛ
Овечкин, Шестёркин, Свечников, Капризов, Тарасенко и Кучеров приглашены сыграть Матч звёзд НХЛ
Шестеро хоккеистов из России попали в десятку первых игроков, выбранных для участия в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги. Список публикует пресс-служба НХЛ.
Среди участников: Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз"), Игорь Шестёркин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Андрей Свечников ("Каролина Харрикейнз"), Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд"), Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Никита Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"). Для Овечкина это 13-й вызов на матч звёзд, что является рекордом НХЛ.
Хоккеисты сыграют в составе трёх разных дивизионов 3 и 4 февраля на стадионе "FLA Live-арена" во Флориде.
Ранее Лайф писал, что гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Коламбус" в матче регулярки НХЛ. Для 37-летнего хоккеиста этот гол стал 809-м в карьере.
ТАСС / Антон Новодережкин