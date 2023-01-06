Россиянка отправилась в путешествие автостопом с грудным ребёнком и заинтересовала органы

Уполномоченный по правам ребёнка по Новосибирской области Надежда Болтенко поведала историю о том, как в новогодние праздники на автозаправке в Самаре задержали уроженку Новосибирской области, которая отправилась в путешествие автостопом с пятимесячным младенцем.

"В Самаре на автозаправке замечена женщина в неадекватном поведении по отношению к своему ребёнку. Как оказалось, это была жительница нашей области, с которой мы ещё осенью работали и обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьёй", — отметила Болтенко в телеграм-канале.