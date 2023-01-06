Россиянка отправилась в путешествие автостопом с грудным ребёнком и заинтересовала органы
Новосибирскую автостопщицу с грудным ребёнком поймали на заправке в Самаре
Уполномоченный по правам ребёнка по Новосибирской области Надежда Болтенко поведала историю о том, как в новогодние праздники на автозаправке в Самаре задержали уроженку Новосибирской области, которая отправилась в путешествие автостопом с пятимесячным младенцем.
"В Самаре на автозаправке замечена женщина в неадекватном поведении по отношению к своему ребёнку. Как оказалось, это была жительница нашей области, с которой мы ещё осенью работали и обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьёй", — отметила Болтенко в телеграм-канале.
Детский омбудсмен добавила, что она связалась с коллегой из Самарской области и поисковым отрядом "Лиза алерт". После этого мать и младенца поместили в реабилитационный центр для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время ребёнок находится в безопасности. При этом что за "неадекватное поведение" было замечено за матерью-автостопщицей, Болтенко не уточнила.
Ранее Лайф рассказывал жуткую историю о том, как в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. На время следствия подозреваемую поместили в СИЗО на два месяца.
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