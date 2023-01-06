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6 января, 09:53

Россиянка отправилась в путешествие автостопом с грудным ребёнком и заинтересовала органы

Новосибирскую автостопщицу с грудным ребёнком поймали на заправке в Самаре

Уполномоченный по правам ребёнка по Новосибирской области Надежда Болтенко поведала историю о том, как в новогодние праздники на автозаправке в Самаре задержали уроженку Новосибирской области, которая отправилась в путешествие автостопом с пятимесячным младенцем.

"В Самаре на автозаправке замечена женщина в неадекватном поведении по отношению к своему ребёнку. Как оказалось, это была жительница нашей области, с которой мы ещё осенью работали и обращались в областную прокуратуру с запросом о проведении проверки по качеству проводимой профилактической работы с семьёй", — отметила Болтенко в телеграм-канале.

Детский омбудсмен добавила, что она связалась с коллегой из Самарской области и поисковым отрядом "Лиза алерт". После этого мать и младенца поместили в реабилитационный центр для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время ребёнок находится в безопасности. При этом что за "неадекватное поведение" было замечено за матерью-автостопщицей, Болтенко не уточнила.

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Обложка ©

Freepik / onlyyouqj

Наталья Исакова

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