Назван продукт, способный сохранить женскую красоту и подтянуть мужское здоровье

В десятку самых востребованных у россиян продуктов на новогодние праздники впервые попали кальмары, заявила диетолог Марият Мухина. В беседе с Лайфом эксперт рассказала о пользе морепродукта и почему кальмары называют "бальзамом для сердца".

Диетолог напомнила, что всего в 100 граммах кальмара содержится 100 килокалорий и 18 граммов чистого белка, который гидролизуется до аминокислот. Из них синтезируются ткани организма, и самой работающей является сердечная мышца, объяснила специалист.

Продукт также насыщен микроэлементами, среди которых витамины группы B (B1, B2, B6), E, марганец, медь, селен, йод, фосфор и другие. Витамины группы В делают кальмар лекарством от мигрени, а кальций и фосфор необходимы для опорно-двигательного аппарата.

"Детям кальмар разрешается для правильного роста зубов и костей (с трёх лет и при отсутствии аллергии), а кормящим мамам — с шести месяцев. За счёт высокой концентрации магния кальмар обладает седативным действием. Кальмар ещё называют продуктом для женской красоты, так как он оздоравливает кожу, волосы, избавляет от ломкости ногтей", — рассказала Мухина.

Омега-3 и омега-6 способствуют фертильности, укрепляют иммунитет и предотвращают тромбообразование, добавила врач. При этом мужчины считают кальмары своим "гендерным продуктом", так как легкоусвояемый белок укрепляет органы и системы мужчины, улучшает потенцию и усиливает рост мышц за счёт стимуляции выработки тестостерона.

При этом снеки из сушёных кальмаров из-за содержания в них большого количества соли вредны для почек и приводят к отёкам, особенно если их употреблять с пивом, предупредила диетолог. Натуральный продукт насыщает организм энергией, утоляет чувство голода, выводит токсины, а также способствует улучшению обмена холестерина и устраняет отёчность.

"Особенно кальмары полезны при сахарном диабете. Кальмар входит в "стол номер 5" по Певзнеру при гастритах и дуоденитах: нежное мясо отварных или тушёных кальмаров не раздражает желудок и легко переваривается", — заключила врач.