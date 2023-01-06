В Мексике боевики наркокартеля устроили бойню с военными посреди города

Один человек погиб, ещё 27 получили ранения в результате столкновений полиции и армии с боевиками местного наркокартеля в мексиканском городе Кульякан. Об этом сообщил губернатор региона Рубен Роча Мойя в эфире радиостанции Formula.

Стрельба на улицах Кульякана в Мексике. Видео © Twitter / @LoQuePasaEnNL

Как сообщают СМИ, картель угнал и сжёг больше 250 машин, также была парализована работа нескольких аэропортов. По словам Рочи Мойи, сейчас обстановка в городе после 12-часового противостояния нормализуется. В результате столкновений были перекрыты дороги в Кульякане, Лос-Мочисе и Эскинапе, уточнил он.

"В столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены", — сказал губернатор.

Беспорядки в тихоокеанском штате Синалоа начались утром 5 января после армейской операции, в ходе которой был задержан сын одного из местных наркобаронов. В 2019 году его задержание уже приводило к ожесточённым уличным боям в городе Кульякан.