В Мексике боевики наркокартеля устроили бойню с военными посреди города
В столкновениях полиции с боевиками наркокартеля в Мексике погиб один человек, 27 пострадали
Кадры из Кульякана. Фото © Twitter / @InfosFrancaises
Один человек погиб, ещё 27 получили ранения в результате столкновений полиции и армии с боевиками местного наркокартеля в мексиканском городе Кульякан. Об этом сообщил губернатор региона Рубен Роча Мойя в эфире радиостанции Formula.
Стрельба на улицах Кульякана в Мексике. Видео © Twitter / @LoQuePasaEnNL
Как сообщают СМИ, картель угнал и сжёг больше 250 машин, также была парализована работа нескольких аэропортов. По словам Рочи Мойи, сейчас обстановка в городе после 12-часового противостояния нормализуется. В результате столкновений были перекрыты дороги в Кульякане, Лос-Мочисе и Эскинапе, уточнил он.
"В столкновениях огнестрельные ранения получили 27 человек, погиб боец Национальной гвардии, минимум трое мирных жителей ранены", — сказал губернатор.
Беспорядки в тихоокеанском штате Синалоа начались утром 5 января после армейской операции, в ходе которой был задержан сын одного из местных наркобаронов. В 2019 году его задержание уже приводило к ожесточённым уличным боям в городе Кульякан.
Ранее Лайф писал, что вооружённые столкновения произошли у сербских баррикад на севере Косова. Подразделения спецназа косовской полиции напали на сербов, которые находятся на баррикадах в северной части Косова и Метохии. После произошедшего президент Сербии Александр Вучич провёл консультации с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооружённых сил страны. По словам Вучича, конфликт грозил закончиться "катастрофой с НАТО".