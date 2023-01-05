Миссия НАТО в Косове разобрала последние баррикады из грузовиков на севере края

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове (KFOR) завершила разбор баррикад на севере края. Об этом сообщается на странице Североатлантического альянса в "Твиттере".

"В четверг, 5 января, миссия под руководством НАТО KFOR завершила эвакуацию нескольких транспортных средств, которые блокировали дороги на севере Косова", — говорится в сообщении военного блока.

В сообщении указывается, что устранение последних заграждений на дорогах было выполнено быстро и безопасно, "чтобы избежать инцидентов и других рисков для местной безопасности".