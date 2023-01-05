В Харькове демонтировали второй из трёх памятников советскому писателю Островскому

В Харькове демонтировали второй из трёх памятников советскому писателю Николаю Островскому, от него остался только постамент, который ранее вандалы залили краской. Об этом сообщает украинское издание KHARKIV Today.

Монумент стоял на улице Чернышевской около детской библиотеки, названной в честь литератора.

"Остался только постамент, который ещё в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской", — говорится в сообщении на сайте издания.