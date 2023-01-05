В Харькове демонтировали второй из трёх памятников советскому писателю Островскому
В Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому. Обложка © t.me / stranaua
В Харькове демонтировали второй из трёх памятников советскому писателю Николаю Островскому, от него остался только постамент, который ранее вандалы залили краской. Об этом сообщает украинское издание KHARKIV Today.
Монумент стоял на улице Чернышевской около детской библиотеки, названной в честь литератора.
"Остался только постамент, который ещё в конце ноября прошлого года неизвестные разрисовали красной краской", — говорится в сообщении на сайте издания.
Всего в городе было три памятника Николаю Островскому. Первый стоял возле школы на проспекте Героев Харькова, его снесли ещё в феврале прошлого года, второй был возле библиотеки на улице Чернышевской. Последний остался возле станции метро "Армейская".
Ранее Лайф писал, что в городе Черновцы на Западной Украине демонтировали последний из имевшихся памятник поэту и писателю Александру Пушкину. Он был установлен на территории Черновицкого колледжа дизайна и экономики.